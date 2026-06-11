İran 2 gemiyi hedef aldıklarını açıklamıştı: Vurulma anları A Haber’de!

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, boğazdan yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı öne sürülen iki geminin hedef alınarak vurulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu" denilirken, operasyon anlarına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bölgedeki gerilimi daha da artıran o kritik anlar A Haber ekranlarında izleyiciyle buluştu.