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Dünya Kupası perdelerini açıyor: 4 haftalık dilimde 104 karşılaşma oynanacak

Dünya Kupası heyecanı, bu akşam oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla perdelerini açıyor...

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