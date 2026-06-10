Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamaları İsrail'de yankı uyandırdı. Erdoğan "Kimse macera peşinde koşmasın" derken İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Erdoğan'ı tehdit ederken "Eğer bize meydan okumaya cüret ederse, kaderi çökmekte olan İran rejiminden bile beter olacaktır" dedi. İletişim Başkanlığı'ndan Netanyahu'nun sözlerine yanıt gelirken "Sicili ahlaksızlık ve utanç dolu olanların Türkiye'ye ders vermeye kalkması hadsizliktir" denildi.