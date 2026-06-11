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Erden Timur hakkında tahliye kararı

Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaray'ın eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

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