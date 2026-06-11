CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya Kupası'nda futbolun yeni kuralları

2026 Dünya Kupası'nda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından getirilen yeni kurallar uygulanacak. İşte futboldaki yeni düzenlemeler...

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar