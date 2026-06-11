Yasa dışı bahis operasyonunda sıcak gelişme! Erden Timur'a 164 gün sonra adli kontrol

Türkiye'nin gündemine oturan ve futbolda deprem etkisi yaratan yasa dışı bahis soruşturmasında kritik bir viraj dönüldü! Yaklaşık 164 gündür demir parmaklıklar ardında bulunan Erden Timur, yargılandığı dosyada alınan flaş kararla adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturmanın seyri, dosyanın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredilmesiyle bambaşka bir boyut kazanırken; İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı getirerek serbest bırakılmasına hükmetti.