Ayasofya Camii’ni çivilerle resmetti! Tablo için 9 ay çalıştı

Eşsiz bir sanat eserinin hikayesi… Filografi sanatçısı Mustafa Baştan 8 yıldır hayal ettiği Ayasofya Camii’nin çivilerle resmetti. Sanatçı bu sanatı Dünya’ya tanıtmak için yurtdışında birçok fuara katıldı. 9 ay boyunca çalıştı ve hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Baştan'ın şimdiki hayali ise eserinin Ayasofya Camii'nde sergilenmesi.

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