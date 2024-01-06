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Ayasofya Camii’ni çivilerle resmetti! Tablo için 9 ay çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 19:08
Eşsiz bir sanat eserinin hikayesi… Filografi sanatçısı Mustafa Baştan 8 yıldır hayal ettiği Ayasofya Camii’nin çivilerle resmetti. Sanatçı bu sanatı Dünya’ya tanıtmak için yurtdışında birçok fuara katıldı. 9 ay boyunca çalıştı ve hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Baştan'ın şimdiki hayali ise eserinin Ayasofya Camii'nde sergilenmesi.
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Ayasofya Camii’ni çivilerle resmetti!
Ayasofya Camii’ni çivilerle resmetti!
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