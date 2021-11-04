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Ayağı kesildi boynuna ip geçirildi! Gaziantep'te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti

İHA
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Giriş: 04.11.2021 23:50
Gaziantep'te 6 aylık köpek, kimliği belirsiz kişilerce ayağı kesildikten sonra boynuna ve bacağına ip geçirilerek işkenceye maruz bırakıldı. Yaşanan olayın ardından acı içerisinde kıvranan köpek tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri köy kırsalında ayağı kesilmiş, boynuna ip geçirilmiş ve işkenceye uğramış acı içerisinde kıvranan bir köpek buldu. Köpeğin bulunmasının ardından durum, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne bildirildi. İhbarın ardından acı içerisinde kıvranan talihsiz hayvanı dernek yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş teslim aldı.

AYAĞI KESİLDİ BOYNUNA İP GEÇİRİLDİ!

Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alınan yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Bu yaralı köpek, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde bulunmuş. Daha sonra bize getirildi. Bize getirildikten sonra tespitlerimizde köpeğin ayağının kesildiğini ve bacağının da sivri bir iple bağlandığını, aynı şekilde sıkıca boynunun da bağlandığını fark ettik. Belli ki köpeğe canice şiddet uygulanmış. Köpeğin boynunda ciddi bir yarası var. Zaten ayağı da kesilmiş durumda ve kangrene dönmüş bacağı. Ayrıca köpeğin bütün vücudu bitlenmiş durumda. Bacak kangrene çevirmiş. Eğer iyileşme olmazsa ampute etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye hemen başladık ve bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Sonrasında umarız ki sağlığına kavuşunca güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi ya da kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence. Bunu yapanların cezalandırılması lazım" diye konuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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