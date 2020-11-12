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Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

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Giriş: 12.11.2020 09:11
Güncelleme:12.11.2020 09:32
Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.

Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.

Avrupada İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı AVRUPA'DA İSLAMOFOBİNİN GELDİĞİ KORKUNÇ NOKTA! İŞTE BİR AVRUPALININ SÖZLERİ VE İSLAMOFOBİ İSYANI

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