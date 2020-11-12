Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.

Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.