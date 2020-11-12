12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:32
  • 1
  • 9
Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.

İşte o sözler;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

Hollanda'da soykırımı inkar ederseniz bunun bir cezası vardır.

  • 3
  • 9
Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

- Hollanda'da Yahudilere hakaret edemezsiniz. Bunun da bir cezası vardır.

  • 4
  • 9
Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

- Hollanda'da "eşcinsel ve lezbiyenlere" hakaret edemezsiniz.

  • 5
  • 9
Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı

- Hollanda'da kiliseye giden Hristiyanlara "pedofili" diyemezsiniz.