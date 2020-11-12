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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta! İşte bir Avrupalının sözleri ve İslamofobi isyanı
Son dakika haberi... Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:32
Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.
İşte o sözler; GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollanda'da soykırımı inkar ederseniz bunun bir cezası vardır.
- Hollanda'da Yahudilere hakaret edemezsiniz. Bunun da bir cezası vardır.
- Hollanda'da "eşcinsel ve lezbiyenlere" hakaret edemezsiniz.
- Hollanda'da kiliseye giden Hristiyanlara "pedofili" diyemezsiniz.