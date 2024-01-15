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Avrupa'da Filistin’i destekleyen sporculara ceza!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 15:41
Avrupa'daki futbol takımları, katil İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'ye sosyal medya üzerinden destek veren futbolcuları birer birer kadro dışı bıraktı. Peki Gazze'yi destekleyen sporculara hangi cezalar verildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliamları soykırımı devam ediyor.

Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmişti. Bu tepkilerden bazıları da spor dünyasının ünlü isimlerinden geldi. Bu kişiler ise derhal cezalandırıldı.

Avrupa'da herhangi bir sporcu spor sahalarında futbol stadyumlarında böyle bir gösteri ve eylem yapılmadığı bunun kesinlikle yasak olduğunu belirtelim. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar dolayısıyla cezalandırıldıkları bilgisi mevcut.

Fransa'da Yusuf Atal kişisel hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Gazze'deki katliamlara dikkat çekmişti. Fransız kulübü süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Fransa'da hakkında cezai işlem uygulandı. Mahkemeye çıkarıldı 8 ay hapis cezası 45 bin Euro da para cezasına çarptırıldı.

Bir diğer Fransız futbolcu Karim Benzama. Hakkında Fransa İçişleri Bakanı 'terörist' ifadesini kullandı. Vatandaşlıktan çıkarılması yönünde de kampanyanın sürdürüldüğünü belirtelim.

Almanya'da Mainz takımının oyuncusu Anwat El Ghazi'nin Gazzelilere yönelik destek açıklaması sonrasında takım dışı bırakıldığını belirtelim.

Celtic kulübüne taraftarların Filistin bayrağı açması sebebiyle para cezası uygulandı.

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