Avlanan vaşak ve yavruları fotokapana takıldı

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Sezer Aksöyek, yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alana fotokapan kurdu. Fotokapana nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı. İlk olarak avladığı tavşanı götüren anne vaşak, ardından yavrularıyla birlikte fotokapan tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN