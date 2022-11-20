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Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü!

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Giriş: 20.11.2022 09:58
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı yıkıldı. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı. Çökme anları kameraya yansıdı.
Avcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü!
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