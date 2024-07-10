Av yasağına rağmen balığa yoğun ilgi! Türk somunu 300 liradan 120 liraya düştü

Yaz sezonu olmasına rağmen balığa olan talep azalmıyor. Türk somonu 300 liradan 120 liraya inince yoğun ilgi görmeye başladı. Peki tezgahlardaki son durum nasıl? İşte tüm detaylar…

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