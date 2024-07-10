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Av yasağına rağmen balığa yoğun ilgi! Türk somunu 300 liradan 120 liraya düştü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.07.2024 16:34
Yaz sezonu olmasına rağmen balığa olan talep azalmıyor. Türk somonu 300 liradan 120 liraya inince yoğun ilgi görmeye başladı. Peki tezgahlardaki son durum nasıl? İşte tüm detaylar…
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