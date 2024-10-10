10 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Ateş Serbest Tatbikatı! Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu

Ateş Serbest Tatbikatı! Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 16:43
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü ortaya koyan yerli ve milli silahların da boy gösterdiği Ateş Serbest 2024 Tatbikatı’nda hedefler tam isabetle vurdu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu
Savaş uçaklarımız hedefleri vurdu
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Beyoğlu’nda trafo patladı
Beyoğlu'nda trafo patladı
Adana’nın gönüllü turizm elçileri! 1970’ler gelmiş gibi…
Adana’nın gönüllü turizm elçileri! 1970’ler gelmiş gibi…
Gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber araştırdı
Gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber araştırdı
Tarladaki yangın ormana sıçradı
Tarladaki yangın ormana sıçradı
Çevre felaketi! Deniz kanalizasyon ile zehirlendi
Çevre felaketi! Deniz kanalizasyon ile zehirlendi
Çocuğa canlı yayında cinsel taciz
Çocuğa canlı yayında cinsel taciz
Önce tehdit edip ardından kurşunladılar
Önce tehdit edip ardından kurşunladılar
Yavru sincaplar koruma altında
Yavru sincaplar koruma altında
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
Gün batımında kartpostal görüntüler!
Gün batımında kartpostal görüntüler!
Daha Fazla Video Göster