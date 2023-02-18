Askerin duyduğu o ses Ali'yi hayata bağladı! Macar ekibin öldü diye bıraktığı gencin hayretler içinde bırakan kurtuluş hikayesi

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görevli Macaristan kurtarma ekibinin sosyal medyadan "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık” paylaşımında bulunduğu Ali Balcı’nın (15), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Rize gönüllüleri tarafından 48 saat kaldığı 5 katlı bina enkazından kurtarıldığı ortaya çıktı. Balcı’yı kurtarma anları kameraya yansırken, AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, “Ülkemize gelip bizlere yardım eden Macar ekibine teşekkür ederiz. Ali yaşıyor; içleri rahat olsun” dedi.