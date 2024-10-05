05 Ekim 2024, Cumartesi
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Asfaltlanan yol köylünün yüzünü güldürdü: "Allah devletimize zeval vermesin"
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yol asfaltlama çalışmaları köylülerin yüzünü güldürdü. Köy sakini Süleyman İğdeli, "Allah devletimize zeval vermesin" sözleriyle yapılan hizmete teşekkür etti.