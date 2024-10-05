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Asfaltlanan yol köylünün yüzünü güldürdü:

Asfaltlanan yol köylünün yüzünü güldürdü: "Allah devletimize zeval vermesin"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 11:35
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yol asfaltlama çalışmaları köylülerin yüzünü güldürdü. Köy sakini Süleyman İğdeli, "Allah devletimize zeval vermesin" sözleriyle yapılan hizmete teşekkür etti.
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