Artvin'de bir kişi kayıp | Arhavi İlçesi'nde sel suyuna kapılan kişi aranıyor

Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Bölgede yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. A Haber muhabiri Selman Kutlu sel bölgesinde son durumu aktardı.