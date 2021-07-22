22 Temmuz 2021, Perşembe
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Artvin'de bir kişi kayıp | Arhavi İlçesi'nde sel suyuna kapılan kişi aranıyor
Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Bölgede yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. A Haber muhabiri Selman Kutlu sel bölgesinde son durumu aktardı.