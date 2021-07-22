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Artvin'de bir kişi kayıp | Arhavi İlçesi'nde sel suyuna kapılan kişi aranıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 12:12
Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Bölgede yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. A Haber muhabiri Selman Kutlu sel bölgesinde son durumu aktardı.
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