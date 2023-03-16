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Art arda depremler ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 16:21
Türkiye-İran sınırına yakın bölgede 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler ne anlama geliyor? Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sacit Mutlu A Haber'de değerlendirdi. Mutlu, "5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili söyleyeceğim şu herhangi başka bir fay tetikleyebilecek öncü deprem olarak değerlendiremiyoruz." ifadelerini kullandı.
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