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Arda’nın ölümünde araştırmalar sonlandı! Mavi balina şüphesi

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Giriş: 17.05.2022 14:19
Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasına yönelik başlatılan soruşturmada tamamlandı. 'Arda intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' sorusunun yanıtı çok yönlü yürütülen soruşturmada netlik kazandı. Arda'nın internette "Aydos ormanına nasıl gidilir, ip nereden alınır, halat ip" gibi aramalar yaptığı belirlendi. Arda'yı ölüme götüren veya teşvik eden herhangi birinin bulunmadığını kaydeden savcılık takipsizlik kararı verdi.
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