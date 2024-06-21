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Arazi kavgası aile içinde kan döktürdü! 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 23:02
Niğde'de akrabaların arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşünce N.T. 2 yeğenini öldürüp, 2 yeğenini yaraladı. Ardından ise intihar ederek yaşamına son verdi.
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