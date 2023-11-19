Ara tatil bitiyor! Okullarda ders zili yarın çalacak… İlk dönem ne zaman bitecek?

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra yarın yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı çevrim içi olarak yarın gerçekleştirilecek.

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