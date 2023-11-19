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Ara tatil bitiyor! Okullarda ders zili yarın çalacak… İlk dönem ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 12:32
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra yarın yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı çevrim içi olarak yarın gerçekleştirilecek.
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