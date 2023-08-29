29 Ağustos 2023, Salı
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Anucurlar Çetesi soruşturmasında flaş detaylar: Para trafiği, örgüt evi, uyuşturucu temini... Farklı isimlerle yazışmışlar
İstanbul Kağıthane'ye uyuşturucu ihbarına giden polis Hakan Telli'yi şehit eden, diğer polis memuru Ahmet Yasin Çevik'i ise yaralayan Anucurlar Çetesi ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin olayın yaşandığı evi örgüt evi olarak kullandığı, uyuşturucu madde trafiğini de bu evden yönettikleri tespit edildi.