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Antalya ve Manisa'da orman yangını çıktı!

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Giriş: 08.07.2024 19:13
Son dönemlerde artan orman yangınları ile mücadele devam ederken iki ilimizden yangın haberi geldi. Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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