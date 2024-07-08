08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Antalya ve Manisa'da orman yangını çıktı!
Son dönemlerde artan orman yangınları ile mücadele devam ederken iki ilimizden yangın haberi geldi. Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.