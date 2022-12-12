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Antalya Kumluca'da sel felaketi

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 08:41
Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak kumluca ilçesinde sele neden oldu. A Haber muahbiri Yasin Anzerli detayları aktardı.
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