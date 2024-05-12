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Anneler Günü’nde acısı katlanan anneler

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 13:47
Onlar, bu Anneler Günü'nde de evlatlarıyla şehitlikte buluştu. İçleri buruk, gözleri yaşlı... Kiminin, kahramanını cennete uğurlayışından sonraki ilk Anneler Günü'ydü; kiminin ise, aradan yıllar geçse de acısı ilk günkü tazeliğini koruyordu. İşte yüreği hüzün dolu anneler...
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