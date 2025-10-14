Anne ve babaların beklediği haber geldi! Doğum iznine düzenleme geliyor

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında çalışan anne ve babalara yönelik yeni izin düzenlemeleri hazırlanıyor. Yasal çalışmaya göre işçi ve memur arasında doğum, süt ve ücretsiz izin farkları kaldırılacak. Kadın çalışanların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. İşte detaylar...

