Anlara Sincan’da komşu dehşeti! Oyun oynayan çocuklara ateş açtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde komşu dehşeti yaşandı. Bir kişi oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan 13 yaşındaki Hiranur Şimşek ağır yaralandı. Genç kız şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

