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Ankara'da trafik magandası dehşet saçtı! Motokuryeye çarpıp kaçtığı yetmedi, silahla saldırdı

DHA
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Giriş: 27.06.2022 11:51
Trafikte ortalığı birbirine katan magandalardan biri daha Ankara'dan görüldü. İddiaya göre motokuryeye çarpıp yoluna devam etti. Kuryenin konuşmak için peşine takıldığı şoför daha sonra ortalığı savaş alanına çevirdi. Arabasını durduran maganda, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde taşıdığı silahı çıkartıp, motokuryeye tuttu. Vatandaş kamerasına kaydedilen görüntülerde sürücünün, motokuryei silahın kabzasıyla dövüp, kafa attığı görüldü.
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