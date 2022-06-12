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Ankara'da sel can aldı: 1 ölü, 1 kayıp

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 09:33
Ankara'da sel can aldı. Altındağ'da sel sularına kapılan aracından inmeye çalışan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Başkentteki son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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