06 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara'da kaza sonrası kavga çıktı
Ankara’da kaza sonrası kavga çıktı

Ankara'da kaza sonrası kavga çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2025 06:17
Ankara'da gece saatlerinde bir sürücü park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası ortalık bir anda karışırken, kavgayı ayıran polis tarafları da gözaltına aldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir sürücünün park halindeki araca çarpması sonucu taraflar arasında yaşanan kavgayı ayıran polis, tarafları gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobille seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, park halindeki araçlardan birine çarptı. Kaza sonrası aracın sahibi ile sürücü arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfreden taraflar ardından tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafları ayırarak gözaltına aldı.

Yaşanan arbede sırasında yaralanan kişiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da kaza sonrası kavga çıktı
Ankara’da kaza sonrası kavga çıktı
Ankara'da kaza sonrası kavga çıktı
Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı
Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı
Beyoğlu’nda kamyonet markete çarptı
Beyoğlu’nda kamyonet markete çarptı
Burdur’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Burdur'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Türkiye’nin güzel köyleri
Türkiye’nin güzel köyleri
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur’u unutmadı
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur’u unutmadı
Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını
Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Pendik’te servis minibüsü alev alev yandı
Pendik'te servis minibüsü alev alev yandı
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Uşak’ta 4 katlı bina çöktü
Uşak'ta 4 katlı bina çöktü
Daha Fazla Video Göster