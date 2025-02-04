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Ankara’da inşaat alanında yangın! A Haber bölgede

Ankara’da inşaat alanında yangın! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 10:22
Ankara'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgede ye takviye ekipler de sevk edildi.
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Ankara’da inşaat alanında yangın! A Haber bölgede
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