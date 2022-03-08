Ankara’da dolandırıcı emlakçılara operasyonda 37 gözaltı! 3 milyonluk vurgun yaptılar

Ankara’da açtıkları sözde emlak ofislerinde 37 zanlı 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon TL dolandırdı. Zanlılar emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği 'avcı emlakçılar' operasyonu ile gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ile Mamak ilçelerinde sözde emlak ofisleri açarak vatandaşları 'ev sahibi yapma' vaadiyle dolandıran zanlıların yakalanmasına ilişkin operasyon başlattı. 4 ay devam eden çalışmalar sonucu zanlılara yönelik eş zamanlı 'avcı emlakçılar' operasyonu gerçekleştirdi.

43 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU: 37 GÖZALTI

36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki malzemelere el koyuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



3 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin devir işlemleri için gittiği tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlarla işlem yaptıkları belirlendi. Ev alacak kişileri memurlar aracılığıyla oyalayan şüphelilerin bu süre zarfında ev parasını aldıkları ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı. Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darbettikleri ve polise ihbarda bulunmamaları için tehdit ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu şekilde 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı.