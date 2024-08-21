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Ankara-Sivas YHT hattında yeni istasyon! Yerköy İstasyonu cuma günü hizmete giriyor

Ankara-Sivas YHT hattında yeni istasyon! Yerköy İstasyonu cuma günü hizmete giriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 12:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında hizmet veren YHT hattı üzerindeki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, istasyonun 110 bin yolcuya hizmet vereceğini söyledi.
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