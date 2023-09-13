Ankara Sincan'da tamamlanmayan üst geçit büyük zorluk yaşatıyor: Millete eziyet ediyorlar

Ankara Sincan'da yapımına yaklaşık 6 ay önce başlanan ve tamamlanmayan üst geçit başkentlilere büyük korku yaşatıyor. Hastaneye gidebilmek için üst geçidi kullanmak zorunda kalan yaşlılar ve hastalar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler büyüyor.

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