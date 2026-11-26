Gözler Külliye'deki fon toplantısında! Yılmaz, Gürlek ve Şimşek ne mesaj verecek?

Fon meselesinde gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün saat 19.00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Üç isim, sürece ilişkin son durumu açıklayacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yatırımcıların gözü ise beklenen ödeme takvimine ilişkin verilecek mesajlarda.