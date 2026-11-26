Türkiye-ABD savunmasında kritik görüşme: Pentagon'da neler konuşulacak?

Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinde gözler Pentagon'daki kritik görüşmeye çevrildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i resmi törenle karşılaması bekleniyor. Görüşmenin ana gündemini F-35 savaş uçakları, CAATSA yaptırımları ve S-400 anlaşmazlığı oluşturuyor. Trump'ın F-35 konusundaki vaadinin ardından Washington'daki temaslardan çıkacak sonuç merak ediliyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon'daki Güler-Hegseth görüşmesine ilişkin ayrıntıları ABD'nin başkenti Washington'dan canlı yayında aktardı.