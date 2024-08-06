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Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! Yangın kontrol altında! Bir kişi hayatını kaybetti...

Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! Yangın kontrol altında! Bir kişi hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 16:58
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğal gazdan olduğu düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Çankaya'da doğal gaz patlaması
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