Anız yangınında can kaybı 11'e yükseldi! Bakan Koca: 78 kişi yaralandı, 6'sı yoğun bakımda, 5'i entübe

Diyarbakır ve Mardin’de anız yangınlarında can kaybı 11'e yükseldi. 78 kişi ise hastanelerde tedavi altında. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Son durumu A Haber ekibinden Esra Arpa aktardı. İşte detaylar…

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