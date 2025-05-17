17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Amasya’dan hac kafilesi dualarla uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Suluova İlçe Müftülüğü tarafından Orta Camii önünde ikindi namazının ardından düzenlenen uğurlama programında 4. kafile olarak yola çıkan 43 kişilik hacı adayı grubu duygu dolu anlar yaşadı. Kafile, Amasya Merzifon Havalimanı’ndan kutsal topraklara yolcu edildi.