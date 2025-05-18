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Amasya’da metruk evde yangın paniği!

Amasya'da metruk evde yangın paniği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:27
Amasya’nın Taşova ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Sanayi Mahallesi’nde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Mahalle Muhtarı Mahir Uçar, “Büyük bir tehlike atlattık” dedi.
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Amasya’da metruk evde yangın paniği!
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