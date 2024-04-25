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Amasya’da koyun sürülerinin yayla göçü erken başladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 13:40
Amasya’nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üstünde artan sıcaklıklar nedeniyle koyun sürülerinin yaylaya göçü bir ay erkenden başladı. Sürülerin renkli yolculuğu havadan dronla görüntülendi.
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