22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Amasya’da cami kapısındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Amasya’nın Taşova ilçesinde cami kapısında asılı halde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Polisi alarma geçiren çantanın içinde seccade ve tespih çıktı.