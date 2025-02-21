Altay kar fırtınası başladı! A Haber ekibi Üsküdar’da

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. A Haber ekipleri de bölgede kar nöbetini sürdürürken Esra Akyürek Çamlıca Tepesi’nden son durumu aktardı Akyürek’in açıklamaları şöyle: Özellikle gece saatlerinden itibaren yarın ve hafta sonu da kar yağışı etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu yönde uyarılar yaptı. Size keyifli anları göstereceğim. Çünkü neredeyim İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ndeyiz. Buraya genellikle karın keyfini çıkarmak isteyenler geliyor. Özellikle çocuklar onlardan bir tanesi oluyor. İstanbul Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu elbette en çok kime yaradı? Tabii ki çocuklara yaradı. Kartopu oynama fırsatı buldular. Tabii bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktalarından bir tanesi de Çamlıca Tepesi oldu.

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