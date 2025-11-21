Altay bebeğin ölümünde “fosfin gazı” bulgusu! Fare zehri kullanılmış

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde yaşamını yitiren 4 kişilik Böcek ailesi faciası tüm Türkiye’de gündem olurken bu sefer de acı haber İzmir’den geldi. Konak ilçesinde böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı ile ilgili Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından mütalaa hazırlandı. Raporda ilacın kemirgen (fare vs.) öldürücü olarak kullanılan zehrin ortaya çıkması dikkat çekti.