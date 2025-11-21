21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Altay bebeğin ölümünde “fosfin gazı” bulgusu! Fare zehri kullanılmış
Altay bebeğin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Fare zehri kullanılmış

Altay bebeğin ölümünde “fosfin gazı” bulgusu! Fare zehri kullanılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 20:22
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde yaşamını yitiren 4 kişilik Böcek ailesi faciası tüm Türkiye’de gündem olurken bu sefer de acı haber İzmir’den geldi. Konak ilçesinde böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı ile ilgili Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından mütalaa hazırlandı. Raporda ilacın kemirgen (fare vs.) öldürücü olarak kullanılan zehrin ortaya çıkması dikkat çekti.
Altay bebeğin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Fare zehri kullanılmış
İş yerinin önündeki temizlik esnafı çileden çıkardı
İş yerinin önündeki temizlik esnafı çileden çıkardı
Altay bebeğin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Fare zehri kullanılmış
Altay bebeğin ölümünde “fosfin gazı” bulgusu! Fare zehri kullanılmış
5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
Esendere’de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
Esendere'de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi
Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi
Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi
Otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi
Çam Dağı’nda mest eden görüntüler
Çam Dağı'nda mest eden görüntüler
Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu
Ümraniye'de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu
Uyanık sürücü yaptığı düzenekle plakasını gizledi
Uyanık sürücü yaptığı düzenekle plakasını gizledi
Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Eber Gölü kuraklığın ardından şimdide kirlilik ile gündemde
Eber Gölü kuraklığın ardından şimdide kirlilik ile gündemde
İzmir Metrosu’nda küfürlü saldırgan paniği kamerada
İzmir Metrosu’nda küfürlü saldırgan paniği kamerada
Daha Fazla Video Göster