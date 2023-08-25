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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da sürat botuyla kaza yaptı

İHA
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Giriş: 25.08.2023 13:29
Ünlü iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da sürat botu ile kaza geçirdi.
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Ali Sabancı ve eşi sürat botuyla kaza yaptı
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