27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 01:58
Güncelleme:27.12.2021 01:59
Kocaeli'de iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak-verecek husumetinin olduğu öğrenilen kalabalık iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Tartışmaya başlayan kalabalık grup, kavga etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesi üzerine şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Kavga sırasında M.C. ve E.A. isimli 2 şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan E.A., tedavi edilmek üzere Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.C ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın yaşandığı sokakta 41 DJ 480 plakalı Volkswagen marka otomobil lastikleri patlamış ve camları kırılmış bir halde bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki yaralının da müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Ünlü mobilya fabrikası alevlere teslim!
Ünlü mobilya fabrikası alevlere teslim!
Miras kavgasında kan aktı
Miras kavgasında kan aktı
Pitbullun saldırdığı Asiye’nin durumu nasıl?
"Pitbull"un saldırdığı Asiye'nin durumu nasıl?
Muğla’da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler
Muğla'da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler
Çocuğunun doğum gününde canına kıydı
Çocuğunun doğum gününde canına kıydı
Boş arazide cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı baba tutuklandı
Boş arazide cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı baba tutuklandı
Pitbull vahşeti bitmiyor! Bir Pitbull saldırısı daha!
Pitbull vahşeti bitmiyor! Bir Pitbull saldırısı daha!
Tatilciler hafta sonu akın etti
Tatilciler hafta sonu akın etti
Edirne’de Antika Pazarı yoğun ilgi görüyor
Edirne’de Antika Pazarı yoğun ilgi görüyor
Okul servisi çocuğun üzerinden geçti!
Okul servisi çocuğun üzerinden geçti!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Daha Fazla Video Göster