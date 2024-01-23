Akdeniz kıyılarında son 1 haftada 9 cansız beden kıyıya vurdu

Antalya ve Muğla'da sahilde bulunan ceset sayısı 9 oldu. Cansız bedenlerden birinin 18 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. A Haber muhabiri Hakan Gürkan gelişmeleri aktardı.

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