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Akay Ağca Akkaya “Genel müdürün eşiyim” diyerek şoförü tehdit etti!

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Giriş: 02.11.2021 11:00
İzmir'de belediyeye ait otobüsün önünü aracıyla kesen bir kadın, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürünün eşi olduğunu söyleyerek şoföre tehditler savurdu. O anlar kameralara yansıdı.

"Genel müdür eşiyim" dedi, otobüsün önünü keserek şoförü tehdit etti.

İzmir Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğun trafikte bir kadın aracıyla belediyeye ait yolcu otobüsünün önünü keserek şoförü azarlamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerini yürüten ESHOT genel müdürünün eşi olduğunu söyleyen kadın, şoföre tehditler savurdu.

Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Akay Ağca Akkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

Caddede trafiği altüst olay çevredeki vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

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