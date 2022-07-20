20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2022 15:58
Son dakika haberi... 'AK Parti grubundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'li belediyelerin yaptığı zamları geri aldırın" çağrısı yapıldı. Muhalefet belediyeleri yapılan zamlardan vazgeçecek mi? AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti grubundan Kılıçdaroğluna çağrı AK PARTİ GRUBUNDAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti grubundan Kılıçdaroğlu’na çağrı
AK Parti grubundan Kılıçdaroğlu'na çağrı
ABD’den şartlı F-16 satışı!
ABD'den şartlı F-16 satışı!
Zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda
Zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda
Define ararken mağara keşfettiler
Define ararken mağara keşfettiler
Cuma günü sıcaklık artacak
Cuma günü sıcaklık artacak
Yollar köstebek yuvasına döndü
Yollar köstebek yuvasına döndü
12 gün boyunca tutunmaya çalıştı ama...
12 gün boyunca tutunmaya çalıştı ama...
Filmleri aratmayan baskın!
Filmleri aratmayan baskın!
Kızının evini tüfekle basan adam torununu vurdu
Kızının evini tüfekle basan adam torununu vurdu
İstanbul’da korkunç kaza!
İstanbul'da korkunç kaza!
Balıkesir’de tekne battı! Kayıplar var
Balıkesir'de tekne battı! Kayıplar var
Ayrıldığı kadına ölümcül tuzak kurdu!
Ayrıldığı kadına ölümcül tuzak kurdu!
Daha Fazla Video Göster