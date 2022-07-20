AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

Son dakika haberi... 'AK Parti grubundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'li belediyelerin yaptığı zamları geri aldırın" çağrısı yapıldı. Muhalefet belediyeleri yapılan zamlardan vazgeçecek mi? AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN