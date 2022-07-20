20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?
Son dakika haberi... 'AK Parti grubundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'li belediyelerin yaptığı zamları geri aldırın" çağrısı yapıldı. Muhalefet belediyeleri yapılan zamlardan vazgeçecek mi? AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.